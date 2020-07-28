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Büyükçekmece’nin 24 mahallesinde halk ekmek hizmeti

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24 mahallede kurulacak İstanbul Halk Ekmek noktalarında güvenli, sağlıklı ve ekonomik unlu mamullerin yanısıra Hamidiye Su satışı ve İstanbulkart dolum hizmeti verileceğini açıkladı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü makamında ziyaret eden İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Büyükçekmece’de hizmete girecek 24 Halk Ekmek Satış Noktası hakkında bilgi verdi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Akgün, İstanbul Halk Ekmek’in doğal, sağlıklı ve güvenilir ürünleriyle öncü bir kuruluş olduğunu belirterek, “İstanbul Halk Ekmek’in üretmiş olduğu tüm ürünlere daha sağlıklı ve kolay bir yoldan erişimlerini sağlamak için bir proje geliştirdik. Proje kapsamında; 24 mahallemizin ortak noktalarında kurulacak büfelerle vatandaşlarımız Halk Ekmeğe ve Halk Ekmek diyet ürünleri ile Hamidiye Su ürünlerine de kolayca ulaşabilecek. Buna ek olarak İstanbulkart dolum hizmetini de bu büfelerden alabilecek” ifadesini kullandı.

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