Büyükçekmece’ye sokak hayvanları için uyarı levhası

Büyükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının emniyeti için ilçedeki cadde ve bulvarlara uyarı ve ikaz levhaları montajı yaptı.

İlçedeki sokak hayvanlarına güvenli bir yaşam sağlamak adına çalışmalarına devam eden Büyükçekmece Belediyesi, trafikte hızlı araç kullanan vatandaşları levhalarla uyararak sokak hayvanlarını koruma altına aldı. Sokak hayvanlarının trafik emniyeti için harekete geçen belediye ekipleri bölgede yer alan trafik levhalarının altlarına kedi ve köpekler için ikaz levhaları montajlayarak örnek bir davranış sergiledi.

“Sokak hayvanları da bir can taşıyor”

Özellikle araç yoğunluğunun bulunduğu cadde ve bulvarlara uyarı levhaları konulduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Sokak hayvanlarımızın ilçemizde güvenli bir hayat sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle hızlı araç kullanan vatandaşlarımız yüzünden çok sayıda kedi ve köpeğimiz yollarda can veriyor. Kedi ve köpeklerimizin trafikte yaralanmalarına ve ölümlerine engel olmak için ilçedeki trafik levhalarının altlarına sokak hayvanları için uyarı ve ikaz levhaları yerleştirdik. Sokak hayvanları da bir can taşıyor ve bunun asla unutmamız gerekiyor. Trafiğe çıkan vatandaşlarımız lütfen levhaları dikkate alarak araçlarını kullansın” ifadesini kullandı.