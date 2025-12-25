MAGAZİN

Özcan Deniz'in annesinden üzen haber! Araları bozuktu

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in bir süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz, kanserle savaşıyor. Ünlü ismin kardeşi Yurda Gürler, annesinin bir süre daha kemoterapi alacağını duyurdu.

Özcan Deniz'in uzun süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz’in, bir süredir kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, annesinin sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Hastaneden fotoğraf paylaşan Gürler, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" dedi.

"Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" diyen Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.

"VEFATINIZDA OLMAYACAĞIM"

Özcan Deniz, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'le maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olmuş ve kardeşler arasındaki gerginlik giderek artmıştı. Bu kavgaya anne Kadriye Deniz'in de dahil olması sonrası ipler iyice kopmuştu. Deniz ailesini reddederek "Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil. Vefatınızda da orada olmayacağım, masraflarınızı karşılarım merak etmeyin. Eğer sizden önce ben gidersem gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir. Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" demişti.

Özcan Deniz
