YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Büyükelçi Meyer-Landrut, Vali Su’yu ziyaret etti

Büyükelçi Meyer-Landrut, Vali Su’yu ziyaret etti

18.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Büyükelçi Meyer-Landrut, Vali Su’yu ziyaret etti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin’de, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Meyer-Landurt, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ile bir süre sohbet etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin’de, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Meyer-Landurt, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ile bir süre sohbet etti. Vali Su, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Büyükelçi Meyer-Landurt ise Mersin’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su’ya teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Vali Su’yu ziyaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:20
Öğle
13:00
İkindi
16:03
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Esen Eczanesi
Akdeniz
Esen Eczanesi
Akdeniz
Esen Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Mersin Şehir Tiyatrosu sanat programını açıkladı: ’2021’e 21 eser’

Mersin Şehir Tiyatrosu sanat programını açıkladı: ’2021’e 21 eser’

Mezitli’de kadınlar ürettikleri ürünleri halkla buluşturuyor

Mezitli’de kadınlar ürettikleri ürünleri halkla buluşturuyor

Akdeniz’de toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı

Akdeniz’de toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Sağduyulu sendikacılık yapıyoruz"

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Sağduyulu sendikacılık yapıyoruz"

Kadın üretici pazarı ’Cimcime Anne’ye umut oldu

Kadın üretici pazarı ’Cimcime Anne’ye umut oldu

Toroslar’ın tarımsal kalkınması muhtarlara anlatıldı

Toroslar’ın tarımsal kalkınması muhtarlara anlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.