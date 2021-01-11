YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Büyükelçisi Theresa Cutajar’dan Milletvekili Dülger’e ziyaret

Büyükelçisi Theresa Cutajar’dan Milletvekili Dülger’e ziyaret

11.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Büyükelçisi Theresa Cutajar’dan Milletvekili Dülger’e ziyaret

Malta’nın Yeni Atanan Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’i ziyaret etti.AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Malta’nın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar’ı TBMM Malta Dostluk Grubu Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçi Cutajar ‘ın nezaket ziyaretinde Tarihi geçmişe dayanan Siyasi ve Ekonomik Türkiye - Malta ikili ilişkileri, Türkiye’nin AB üyelik süreci , tüm dünyayı kuşatan Covid 19 salgını ile mücadele, Turizm ve Göç ile ilgili konuları görüştük.

Malta’nın Yeni Atanan Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’i ziyaret etti.
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Malta’nın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar’ı TBMM Malta Dostluk Grubu Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçi Cutajar ‘ın nezaket ziyaretinde Tarihi geçmişe dayanan Siyasi ve Ekonomik Türkiye - Malta ikili ilişkileri, Türkiye’nin AB üyelik süreci , tüm dünyayı kuşatan Covid 19 salgını ile mücadele, Turizm ve Göç ile ilgili konuları görüştük. İki ülke arasındaki dostluğun daim olmasını diliyor. Nazik ziyaretleri için Büyükelçi’ye teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Pes etmek yok' 'Pes etmek yok'
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kilis Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:44
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:01

Kilis Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Kilis’e sosyal koruma kalkanında 31 milyon TL

Kilis’e sosyal koruma kalkanında 31 milyon TL

Mahalle Muhtarlarıyla toplantı yapıldı

Mahalle Muhtarlarıyla toplantı yapıldı

Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Sıfır Atık projesi kapsamında yeni çöp kutuları

Sıfır Atık projesi kapsamında yeni çöp kutuları

Rektör Karacoşkun’dan Sarıkamış Harekatının 106. yıldönümü mesajı

Rektör Karacoşkun’dan Sarıkamış Harekatının 106. yıldönümü mesajı

Milletvekili Dülger’den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Milletvekili Dülger’den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.