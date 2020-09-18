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Büyükgöz’den Gebzeli çocuklara park müjdesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Başkan Büyükgöz’ün talimatıyla Gebze Belediyesi ekipleri, parkların tadilatlarını ve yeni parkların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocukların güven içerisinde oyunlar oynayabileceği parklara büyük önem veriyor.

Başkan Büyükgöz’ün talimatıyla Gebze Belediyesi ekipleri, parkların tadilatlarını ve yeni parkların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocukların güven içerisinde oyunlar oynayabileceği parklara büyük önem veriyor. Gebze’nin mahallelerinde uygun olan alanlara, hızla yeni parkların kazandırılması için çalışma arkadaşlarına gerekli talimatları veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eski parkların revize edilerek yenilenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Şehit Oğuz Kağan Aydın Parkı’nda incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, parkta gönüllerince koşup eğlenen çocuklarla sohbet etti.
Çocukların beğeniyle oyunlar oynadığı boş vakitlerini geçirdiği park ve bahçelere önem verdiklerini söyleyen, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın mahallelerinde güven içerisinde oyun oynayabileceği parklarımıza yenilerini hızla kazandırıyoruz. Bizim tüm çabamız onlar için, onlar gülsün gönüllerince zaman geçirsin diye. Parklara yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımız parklarını güle güle kullansınlar” dedi.

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