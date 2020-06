Büyükkılıç ailesinden 24 derslikli okul

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ’Büyükkılıç Ailesi adına’ 24 derslikli ortaokul yapımına ilişkin protokol imzaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile beraber hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak 11 okul, 220 derslik ve 114 kişilik pansiyon için Hunat Hatun Medresesi’nde düzenlenen protokol imza törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Büyükkılıç Ailesi’ adına rahmetli anne ve babaları anısına Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaptıracağı 24 derslikli ortaokulun protokolüne de imza koydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ’Hayırseverler şehri Kayseri’de hayırsever kişi ve kurumlar tarafından yaptırılacak okulların protokol imza törenine katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem Büyükşehir Belediyesi hem de ’Büyükkılıç Ailesi’ adına protokollere imza koydu. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı ve çevre düzenlemelerini yaparak katkı sağlayacağı protokollerin yanı sıra ’Büyükkılıç Ailesi’ adına anne ve babalarının anısını 24 derslikli bir ortaokulun yapımının gerçekleştirilmesine yönelik imzayı Bakan Selçuk ile birlikte attı. Şehre kazandırılacak 11 okul, 220 derslik ve 114 kişilik pansiyon için düzenlenen protokol imza töreni Hunat Hanut Medresesi’nde gerçekleşti. Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Bakanlarımız Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız, Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Eğitim kurumlarına isim yazdırmak herkese nasip olmaz. Herkes hayır yapamaz. Parası olsa da yapamaz. Böylesi bir güzelliği bizlere yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler Kayseri ile gurur duyuyoruz. Burada Kayseri gibi marka bir şehirde marka gibi isimlerle beraberiz. Kayseri’nin hayırseverliği dillere destan. Bunu hepimiz biliyoruz ve Kayseri’yle gurur duyuyoruz. Sizler hayırseverler olarak Kayseri’nin imkânlarını her türlü fırsatta öne çıkarıp okullar yapıp, birçok hayır tesisini hayata geçiriyorsunuz. Kayseri, eğitimin önemi konusunda Türkiye’nin övünç vesilesi haline gelmiş bir şehir. Bizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul ve öğretmen ihtiyacını, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak noktasında elimizden geleni yapacağımız konusunda burada sözünü veriyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, Kayseri’nin hayırseverlerle anılması, bu yönüyle takdir toplamasının gurur verici olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu;

“Hayırsever dostlarımızla birlikte hayırsever bir işe imza atmış bulunuyoruz. Cenabı Allah’a şükürler olsun. Kayseri’mizde gerek kamu binaları, gerek dini tesisler, gerek sağlık alanındaki yapılar, üniversitedeki binalarının yüzde 90 hayırseverlerimiz tarafından yapılmıştır. Her zaman helalinden kazanan ve helalinden harcayan Kayseri’mizin güzel insanlarına biz minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz.”

Kayseri’nin 16 ilçesiyle beraber el ele gönül gönüle olduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi seviyor, Kayseri’mizi daha iyi noktalara taşıma konusunda da gayret gösteriyoruz. Çok değerli bakanımızın da bu güzel çalışmalar yapılırken bizleri yalnız bırakmayıp, ayağının tozuyla gelip bu çalışmalara yer alması bizler için sevindiricidir ” dedi. Başkan Büyükkılıç, daha sonra, ’Büyükkılıç Ailesi’ adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kazım Karabekir Mahallesi’nde 24 derslikli ortaokulun yapımına ilişkin protokole birlikte imza koydu. Büyükkılıç, “İstanbul’da emekli noter, değerli büyüğüm ağabeyim, kıymetli ailesi ve bizlerin de desteğiyle birlikte yapılacak olan okulun onurunu yaşıyoruz. Kendisine ben teşekkür ediyor, dua ediyorum. Rahmetli annemizin ve babamızın anısına inşallah bu okul yapılacak” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Başkan Büyükkılıç’a ve Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Allah’tan hayırlarını kabul etmesi temennisinde bulundu. Törende konuşma yapan AK Parti Yerel Yönetimlerde Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, Kayserililerin hayırsever özelliğinin çok fazla olduğunu belirterek bu özelliğin son on yıldır belirgin bir şekilde ortaya çıktığını ve Kayseri’nin hayırseverler şehri olarak anıldığını dile getirerek tüm hayırseverlere teşekkür etti.