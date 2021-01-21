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Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları’nın yeni yönetimini kabul etti

21.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz hafta AK Parti Kayseri 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde güven tazeleyen Emine Timuçin ile yeni yönetimini kabul etti. Başkan Büyükkılıç, “Biz birbirimize sahip çıkarsak yapamayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda AK Parti Kayseri 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Kadın Kolları Kayseri İl Başkanı Emine Timuçin’i ve yeni yönetimini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Bulunduğumuz yerin hakkını vererek örnek olmamız lazım. Bizim şahsımıza, davamıza, sevdamıza, inancımıza sahip çıkıp, yavrularımızı, gençlerimizi de sahiplenip yanımızda yer almalarını sağlamalıyız” dedi.
Konuşmasında gönül belediyeciliğinin önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:
“Bizler birer faniyiz. Önemli olan hoş bir sadâ bırakabilmektir. İmam-ı Azam hazretleri için, ‘şu zatı görüyor musunuz, yatsı abdesti ile sabah namazı kılıyor’ diyorlar, yatsı abdesti ile sabah namazı kılmak uyumamak ile olur. Geceleri kaim, gündüzleri saim yani geceleri ayakta, gündüzleri oruç. Öyle bir Allah dostu, öyle bir imamın mensuplarıyız. Ben nefsime şöyle bakıyorum, inşallah aile felsefesi, gençler felsefesi ile bir baba, bir dede mantığıyla örnek oluruz. Bizler burada otururken itibar ediliyorsak, sonrasında buradan ayrılıp, uzaklaşınca ‘ya geç onu’ diyorlarsa o zaman biz biteriz. Biz bunun kaygısındayız, bunun sevdalısıyız. Bu da Allah’a şükür gönüllerde yer etmekle olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği dediği bu olsa gerek. Yol yaparız, yapıyoruz da, hiçbir sıkıntımız yok. Allah verdikçe veriyor. Bugün ben Millet Bahçesi’ni belediye imkânlarıyla yapıyor olsaydım, ilk etapta 150 milyon lirayı başka yerlere yatırım yapamayacaktım. Allah şahit, bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ‘başka isteğiniz var mı ağabey’ deyince o noktada bunları söyledik. Bakanımız bize ‘Bizim sizi mahcup etmemiz lazım, size sahip çıkmamız lazım, Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip çıktıklarına bizim sahip çıkmamız lazım’ dedi. Bu samimiyet laf ile olmuyor, ne istediysek yaptı, Allah ömür versin.”
Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ‘Biz birbirimize sahip çıkarsak yapamayacağımız hiçbir şey yoktur’ diyerek sözlerini sonlandırdı.
AK Parti Kayseri 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde güven tazeleyen AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Emine Timuçin ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Bizler kadın kolları olarak, parti olarak bütün milletin, her şeyden sizler gibi sizlere destek olan şehrimizin sağlığından da sorumluyuz. Rol modeliz, örneklik vereceğiz. Bir taraftan da bunun korkusu ile bir kongre gerçekleştirdik” dedi.
Başkan Büyükkılıç’a ‘Kayseri’nin babası, gönüllerin doktoru’ diye hitap eden Timuçin konuşmasında, “Çok şükür Kayserimize yakışır, teşkilatımıza yakışır bir kongre gerçekleştirdik, bunlar sizin sayenizde oldu. Bizler orada da söyledik, şehri eminimizsiniz, büyüğümüzsünüz, sadece teşkilatımızın değil, Kayserimizin de babasısınız. Gönüllerin de doktorusunuz. O yüzden biz sizden razıyız. Allah da sizlerden razı olsun. Şehrimize aile olarak rol modelsiniz. Mütevazılığınız, çocuklarınızın olsun, eşiniz olsun şehirde o kadar mütevazı de bir hayatınız var ki, Allah selamet versin. Dışarda da gayet mütevazı hayatları ile bizlere rol modelsiniz. Biz de burada sizin için varız. Allah razı olsun, kongremize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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