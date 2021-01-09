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Büyükkılıç: "Basının gücü demek, bizim gücümüz demektir"

09.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Büyükkılıç: "Basının gücü demek, bizim gücümüz demektir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, “Basının gücü demek, bizim gücümüz demektir. Şehrimizde ne kadar güçlü basınımız olursa, bizlerde bir o kadar güçlü oluruz. Tüm basın çalışanlarının bu özel gününü kutluyor, en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Büyükkılıç, basının kamusal görevlerinin başında temel işlevi olan bilgi verme görevi geldiğini belirterek, “Basınımız, yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü güç olarak biliniyor. Medya devletin organlarında yapılan faaliyetleri halk adına denetleyerek halka enformasyon veriyor. Medyamızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini objektif, tarafsız bir şekilde demokrasimize katkı vererek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“BASIN MÜZEMİZİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”
Başkan Büyükkılıç, “Basının gücü, bizim gücümüzdür. Kentimizde ne kadar güçlü basınımız olursa, bizlerde bir o kadar güçlü oluruz. İnşallah hep birlikte tedbir ve kurallara uyarak Pandemi sürecini de atlatacağımızdan, eski günlere döneceğimizden hiç kuşkumuz yok. Bu arada Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, eski Kayseri mahallesindeki bir konağımızı Belediye Meclisi kararıyla Gazeteciler Cemiyeti’mize ‘Basın Müzesi olmak’ üzere tahsis ettik. Bu müzede, matbaa makineleri, eski fotoğraf makineleri ve daktilo gibi Kayseri basınının 110 yıllık tarihiyle ilgili veriler olacak. Cemiyetimizin bu konuda çalışmaları sürüyor. Basın tarihine ışık tutacak basın müzesini bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

“BASINIMIZIN TESPİT VE ÖNERİLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”
Çok zor şartlarda görev yapan basın mensuplarının tespit ve önerilerini her zaman dikkate aldıklarını ve önemsediklerini belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Öncelikle görevini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet dilerken, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum.”

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Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

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Akşam
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Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Adnan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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