YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükkılıç: "Hemşehrilerimize layık olmak için çalışıyoruz"

Büyükkılıç: "Hemşehrilerimize layık olmak için çalışıyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesini ziyaret ederek, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nde Yazar Ömer Döngeloğlu tarafından verilen konferansa da katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Tomarza programındaki ilk durağı Tomarza Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Davut Şahin ile bir süre görüşen Başkan Büyükkılıç, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.
Tomarza’ya Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra KASKİ, KCETAŞ ve Kayserigaz’ın da yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ’nin 2020 yılında Tomarza’ya 2 milyon 960 bin TL tutarında yatırım yapacağını belirtti. 2019 yılında Tomarza’ya temiz ve konforlu enerji olan doğalgazı ulaştıran Kayserigaz’ın da 2020 yılında çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KCETAŞ tarafından da 7 milyon 360 bin TL’yi bulan yatırım yapılacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ziyaretinde İlçe Belediyesi tarafından İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun katılımıyla düzenlenen “Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi” konulu konferansa da katıldı. Konferans öncesi yaptığı konuşmada şehitlerimizi anan Başkan Büyükkılıç, İdlib bölgesinde şehit düşen askerlerimize rahmet diledi ve “Allah bu güzel vatanımıza göz dikenlere fırsat vermesin” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserililere layık olmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu da sözlerine “Dostum, ağabeyim” diye hitap ettiği Başkan Büyükkılıç’a katılımları için teşekkür ederek başladı. İdlib’de süren operasyonlar sırasında özellikle sosyal medya aracılığı ile operasyonlara karşı çıkanlara da değinen Döngeloğlu, “34 şehidi vermemizden sonra 3 bin 200 rejim askeri öldürülünce savaşa hayır diyenler varsa bu memlekette düşünmemiz ve özümüze dönmemiz lazım. Bu milletin, bu devletin milli politikalarına karşı dalga kıran hareketler gibi günlük siyasi hırslarla ve başkalarının ağzıyla konuşanlar 10 yıldır Esed 1 milyon insan öldürürken neredeydiniz. Samimiyseniz o zaman neden savaşa hayır demediniz” diye sordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Meclisi toplandı

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.