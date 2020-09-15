YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükkılıç, "Kayserimiz hayırseverliği ile örnek oluyor"

Büyükkılıç, "Kayserimiz hayırseverliği ile örnek oluyor"

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Mahallesi’nde hayırsever Osman Akgöz tarafından yaptırılacak Osman-Nehire Akgöz Sağlık Ocağı’nın temel atma törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, eğitim, turizm ve spor alanlarında adeta marka bir şehir haline gelen Kayseri’nin hayırseverlik konusunda da örnek bir şehir olduğunu dile getirdi.
Talas Mevlana Mahallesi’ne yaptırılacak Osman-Nehire Akgöz Sağlık Ocağı’nın temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra hayırsever Osman Akgöz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ile davetliler katıldı.
Başkan Büyükkılıç, temel atma töreninde, Kayseri’nin en çok hayırseverleriyle anıldığını belirterek, Kayseri’yi daha iyi noktalara taşıma konusunda birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.
Başkan Büyükkılıç, “Hayırsever dostlarımızla her gün yeni bir işe imza atıyoruz. Cenabı Allah’a şükürler olsun. Kayserimizde gerek sağlık alanında, gerek kamu binalarında, hayırseverlerimiz tarafından yapılıyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Talas’a yakışan güzel ortam. Talasımız gelişiyor ve güzelleşiyor. Kayserimizin hemen yanı başında adeta üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu gelişen ve güzelleşen bölgede, ister istemez sağlık hizmetleri de çok önem arz ediyor. Doktor olarak bu süreçte en önemli alanın sağlık merkezinin bilinci içerisinde böyle bir alanda hayrını değerlendirmek isteyen değerli büyüğümüze ve kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz. Kayserimiz hayırseverliğiyle örnek bir şehir oldu ” dedi.
Kayseri’nin önem arz eden stratejik bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kayserimiz, endüstri merkezi, cazibe merkezi. Büyükşehirlerin imkanları ve konforları olan ama Büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir şehir. Göz bebeğimiz gibi korumamız gereken şehre hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Bunun yolu birbirimizi sevmek, birbirimize sahip çıkmak” diye konuştu.
Törende konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli de Osman-Nehire Akgöz Sağlık Ocağı’nın Kayseri’ye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:38
İkindi
16:09
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.