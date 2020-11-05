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Büyükkılıç, "Led teknoloji ile daha az enerji, daha çok tasarruf"

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.11.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından 2001 yılından bu yana buharlı projektörler ile aydınlatılan Yoğunburç Alt Geçidi led teknoloji ürünler ile dönüştürülüp, hem daha az enerji, hem de daha çok tasarruf sağlandı.Led teknolojiyi en etkin bir şekilde kullanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi 19 yıl önce sodyum buharlı ateşleyici ve balastlı projektörler ile aydınlatılan Yoğunburç Alt Geçidi’nde, led projektörler ile dönüşüme geçti.MİNİMUM ARIZA, DAHA ÇOK TASARRUFDönüşüm sonrası daha az enerji ve daha çok tasarruf sağlandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından 2001 yılından bu yana buharlı projektörler ile aydınlatılan Yoğunburç Alt Geçidi led teknoloji ürünler ile dönüştürülüp, hem daha az enerji, hem de daha çok tasarruf sağlandı.
Led teknolojiyi en etkin bir şekilde kullanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi 19 yıl önce sodyum buharlı ateşleyici ve balastlı projektörler ile aydınlatılan Yoğunburç Alt Geçidi’nde, led projektörler ile dönüşüme geçti.
MİNİMUM ARIZA, DAHA ÇOK TASARRUF
Dönüşüm sonrası daha az enerji ve daha çok tasarruf sağlandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Belediyemiz Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından 2001 yılında yapılan Yoğunburç Alt Geçidi’nde led teknolojisinin henüz yaygın bir biçimde kullanılmadığı için o dönem eski tip 250w sodyum buharlı ateşleyici ve balastlı projektörler ile aydınlatıldı. Günümüze kadar arızaları ve bakımları yapılarak devamlılığı sağlansa da günümüz teknolojisinin gelişmesi ve daha tasarruflu aydınlatma ürünlerinin üretilmesi ile birlikte led teknolojili ürünler hayatımızda daha çok yer edinmeye başlamıştır. Yoğunburç alt geçidi dönüşüm sonrası daha az enerji kullanılmaya başlanmıştır. Daha sık arıza, daha çok bakım masrafı gerektiren sodyum buharlı projektörlerin yerini, minimum arıza, daha az bakım masrafı ve iş gücünün daha verimli kullanılması aldı. Enerji kaynaklarının etkin kullanılması ile tasarruf sağlanmıştır” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, tasarrufa yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayarak, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

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