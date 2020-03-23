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Büyükkılıç, TBB Encümeni’ne telekonferansla katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs tedbirleri nedeniyle telekonferansla yapılan Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, koronavirüs salgınının önlenmesi için açıklanan tedbirler ele alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı öncesi bir açıklama yaptı.
“BU SÜRECİ EL BİRLİĞİ İLE AŞACAĞIZ”
Koronavirüs salgınının önlenmesi için devletimizin almış olduğu tedbirlerin önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Hemşehrilerime önlemlere göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ediyorum” dedi. Sağlık Bakanlığının, süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü de ifade eden Başkan Büyükkılıç, süreci sağlıklı bir şekilde yürüten başta Sağlık Bakanı olmak sağlık ordusuna teşekkür etti. Bu sürecin el birliği ile aşılacağını da dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu günler Allah’ın izniyle geçecektir. Önemli olan tedbirleri almamız ve bu tedbirlerle uymamız” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra telekonferans sistemiyle Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığındaki toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra aralarında Bursa, Manisa ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanları’nın da bulunduğu Encümen Üyesi Belediye Başkanları iştirak etti. Toplantıda koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan önlemler, çıkarılan genelgeler ve bu genelgeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar ele alındı.

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