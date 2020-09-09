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Büyükkılıç, "Yemliha’da yöresel ürün satış yeri düzenlenecek"

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli yöresel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. “Patlıcan denildi mi akıllara Yamula gelir” diyen Başkan Büyükkılıç, Yemliha’yı ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.
Kayseri’de yerel ürünlerin üretimi ve tanıtımına önemli katkılar veren ve her zaman üreticinin destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin en önemli yöresel ürünlerinden olan Yamula Patlıcanı’nın yetiştirildiği Yemliha’yı ziyaret etti. Burada yöresel ürünler satan üreticiler ile bir araya gelen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayserimizin Yamula Patlıcanı olarak bilinen patlıcanının yetiştirildiği bölgedeyiz. Hemşehrilerimize Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin. Ürettiklerini pazarlamak suretiyle hem organik olarak bu ürünleri sunuyorlar hem de rızıklarını temin etmeye çalışıyorlar. Tabi bu koronavirüs süreci diye bilinen süreçte de kurallara uyuyorlar mı? Uymuyorlar mı? diye geçerken bir selam verdik. Hakikaten baktık hepsi de kurallara uyuyor. Çünkü şehrini seviyor, çünkü sağlık camiasını seviyor, onlara yük olmak istemiyor, emniyetini seviyor, onlara yük olmak istemiyor, belediyelerimizi seviyor, onlara yük olmak istemiyor; hem kendilerini koruyorlar hem bizleri koruyorlar hem şehrimizi koruyorlar. Ben böyle bizleri seven her zaman sahip çıkan dua eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yemliha’da yöresel ürün satış yerinde yapılacak düzenleme ile ilgili de konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bizim burayla ilgili bir düzenleme çalışmamız var. Ancak yer konusuyla alakalı sıkıntılarımız var. Bu konu ile ilgili girişimlerimizi hızlandıracağız. Buraya bir çeki düzen vereceğiz. Amacımız hem fiziki şartları daha da iyileştirmek hem de bu güzel ortamı ihtiyaçlara cevap verecek şekle getirmek” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreticilerle yaptığı sohbetin ardından maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarını yenileyerek tüm üreticilere hayırlı işler temennisinde bulundu.

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