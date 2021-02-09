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Büyükkılıç’tan 56.2 milyon TL değerinde atıksu arıtma tesisi açıklaması

09.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılında kent genelinde 27,5 milyon TL değerinde 8 adet atıksu arıtma tesisini işletmeye aldıklarını belirterek, 2021 yılında ise 28,7 milyon TL değerinde 11 adet tesisin işletmeye alınmasını planladıklarını açıkladı.
Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün önemli çevre yatırımlarıyla birçok yeni projeye imza attığını söyledi.
Başkan Büyükkılıç, ’’Başarılı altyapı çalışmaları ile adından söz ettiren KASKİ Genel Müdürlüğümüz, 2020 yılında Kayseri genelinde 8 adet 27,5 milyon TL değerinde atıksu arıtma tesisini işletmeye aldı. İlçelerimize yapılan tesislerin 2’si ileri biyolojik, 6’sı ise biyolojik atıksu arıtma tesisidir. KASKİ’miz bu önemli yatırımlara 2021 yılında da devam edecek. Bu kapsamda, yıl içerisinde tamamlanması planlanan 11 adet yeni tesisimiz bulunmaktadır. Bunun 3’ü ileri biyolojik, 8’i ise biyolojik atıksu arıtma tesisi olacak. Tesislerin maliyeti ise 28,7 milyon TL’dir. 2020 ve 2021 yılında, atıksu arıtma tesislerimize toplamda 56,2 milyon TL yatırım yapmış olacağız” diye konuştu.
Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün, merkez ve ilçelerin tamamında çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ifade etti.

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