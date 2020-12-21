Büyükkılıç’tan Erciyes’te jeotermal sondaj incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te sıcak su bulunmasına yönelik sürdürülen jeotermal sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek, kayak ve dağ turizmi ile yüksek irtifa kamp merkezleriyle dünya çapında bir merkez olan Erciyes’in termal turizm ile birlikte yılın 4 mevsimi hizmet veren bir konuma ulaşacağını söyledi.

Erciyes’in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği başlatılan jeotermal sondaj çalışmalarını inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Erciyes ile alakalı tüm konuların öncelikli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, jeotermal sondaj çalışmalarının şehre hayırlı hizmetlere vesile olacağını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Erciyes’imizde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi mantığındaki çalışmalarımızı sürdürürken, Enerji Bakanlığımızın termalle ilgili MTA birimi ile yaptığımız protokol gereği çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şu an itibariyle 400 metrelik seviyeye ulaşılmış bulunmakta. 2 bin 200 metreye kadar da 4 aylık süre içerisinde ulaşma yönünde gayret gösterilmekte. Cenabı Allah bizi mahçup etmez inşallah. Temennimiz dostlarımızın gayretli çalışmalarıyla sıcak suya erişirsek, Erciyes’imizde dört mevsimi yaşayacağız. Charter seferlerimiz de başladı. Yurt dışından birçok misafirimiz kayak merkezimize gelecek. Termal imkanlarıyla, Kayak Merkeziyle ve buradaki Yüksek İrtifa Spor Merkeziyle şehrimize imkanlar sağlayan, insanlara da dört mevsim hizmet eden konum ve duruma gelmiş olacak. 24 saat çalışan bu dostlarımıza fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. MTA zaten bu konularda uzman. Yüz akımız kuruluşumuz. Bu çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayan Enerji Bakanımıza, Haseki Bakanımıza ve MTA’nın Genel Müdürüne ve kıymetli ekibine teşekkür ediyor, Rabbim kaza bela vermesin. Daha kısa zamanda sıcak suyla buluşmayı nasip eylesin diyoruz. Allah utandırmasın."

