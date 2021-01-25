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Büyükkılıç’tan haftanın ilk günü ziyaretler

25.01.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde Melikgazi ve Kocasinan Kaymakamları ile İl Milli Eğitim Müdürü’ne iade-i ziyarette bunularak, hem görevlerinde başarılar diledi hem de çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberinde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay’a ve geçtiğimiz aylarda görevine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretlerde kurumlar arası dayanışma içerisinde şehre yapılan hizmetler ile pandemiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar da konuşuldu. Başkan Büyükkılıç, istişarelerde bulunduğu Kaymakamlar Karacan ile Abay’a çalışmalarında başarılar dilerken, geçtiğimiz aylarda görevine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na da hayırlı olsun dilek ve temennilerinde bulundu.
Kayseri’nin her köşesini daha iyi noktalara taşıma gayretinde olan Başkan Büyükkılıç, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle uyum ve dayanışma içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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