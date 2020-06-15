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Büyükköy İçme Suyu Projesi hayata geçiriliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 15.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’nin içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak Büyükköy İçme Suyu Projesi’nde düğmeye bastı.

Büyükköy İçme Suyu Projesi hayata geçiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’nin içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak Büyükköy İçme Suyu Projesi’nde düğmeye bastı. Yüzde ellisi İller Bankası hibesiyle gerçekleşecek proje kapsamında yapılacak içme suyu deposu için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün Korkuteli ilçesinde içme suyu problemini çözmek için hazırladığı Büyükköy İçme Suyu Projesi hayata geçiyor. Yatırımın yüzde ellisi İller Bankası SUKAP (Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri) kapsamında hibe ile gerçekleştiriliyor. Planlanan çalışmalar tamamlandığında Çomaklı Mahallesi’nden Büyükköy Mahallesi’ne 7 bin 820 metre uzunluğunda 300’lük çelik boru bağlanacak. Ayrıca Büyükköy’e 1000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edilecek.
Deponun inşaat işi için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yer tesliminde İller Bankası Bölge Müdürü Fuat Koçal ve İller Bankası bölge yetkilileri ile ASAT Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Sülü, Korkuteli Şube Müdürü Melih Astarcıoğlu ve teknik ekip bir araya gelerek inceleme yaptı.
Özellikle yaz aylarında bölgede ortaya çıkan su sıkıntısını ortadan kaldıracak olan proje ile birlikte 2 adet sondaj noktasından 30 - 40 lt/sn verimle sağlanacak olan içme suyu şebekeye aktarılacak. Söğütçük, Kemerağzı, Karataş, Çaykenarı, Karakuyu, Leylek, Çukurca, Yakaköy, Büyükköy, Bozova mahalleleri ve Korucak mevki dahil geniş bir alan verilecek hizmetten yararlanacak.

Büyükköy İçme Suyu Projesi hayata geçiriliyor

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