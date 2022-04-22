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Büyükler Epe Federasyon Kupası yarın başlıyor

22.04.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükler Epe Federasyon Kupası yarın başlıyor

Eskrimde, Büyükler Epe Federasyon Kupası, Şanlıurfa’da yarın başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 -24 Nisan tarihlerindeki organizasyon, Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak.

Kupada 36 erkek, 30 kadın 66 sporcu mücadele edecek.

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