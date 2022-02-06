Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Çorum'da sona erdi

ÇORUM (AA)- Çorum'da düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Tevfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 19 kategoride, 45 ilden 148'i kadın 358 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler:

55 Kilo:

1- Melih Can Günay (Ordu Gençlik Spor Kulübü)

2- Okan Yılmaz (Tokat Gençlik Spor Kulübü)

3- Numan Berat Koçak (Çankırı Gençlik Spor Kulübü)

61 Kilo:

1- Muhammed Akkaya (Ferdi)

2- Engin Kara (Gaziantep Bostancı Kartal Spor Kulübü)

3- Mustafa Erdoğan (Isparta Belediyesi Spor Kulübü Araştırma ve Geliştirme Eğitim Merkezi Derneği)

67 Kilo:

1- Yusuf Fehmi Genç (ASKİ Spor Kulübü)

2- Caner Toptaş (ASKİ Spor Kulübü)

3- Ferdi Hardal (ASKİ Spor Kulübü)

73 Kilo:

1- Muhammed Furkan Özbek (ASKİ Spor Kulübü)

2- İbrahim Özbay (Ferdi)

3- Emekcan Altıntaş (ASKİ Spor Kulübü)

81 Kilo:

1- Batuhan Yüksel (Ankara)

2- Berk Artuç (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği)

3- Bekir Emir Yıldız (ASKİ Spor Kulübü)

89 Kilo:

1- Masoud Chatraei (Tuz Gölü Spor Kulübü)

2- Ulaşcan Kurnaz (Ferdi)

3- Osman Kağan Orhan (ASKİ Spor Kulübü)

96 Kilo:

1- Resul Elvan (ASKİ Spor Kulübü)

2- Emre Öztürk (Kahramankazan Belediyesi S.K Derneği)

3- Mehmet Avcıl (Pamukkale Belediyespor Kulübü)

102 Kilo:

1- Muhammed Emin Burun (Konya Halter Spor Kulübü)

2- Taner Çağlar Çankırı Gençlik Spor Kulübü)

3- İnamGhamari (ASKİ Spor Kulübü)

109 Kilo:

1- Onur Demirci (Çaykur Rize Gençlik ve Spor Derneği)

2- Mahmutcan Bozyiğit (ASKİ Spor Kulübü)

3- Orhan Seyhan Aslan (Gaziantep Bostancı Kartal Spor Kulübü)

+109 Kilo:

1- Ali Oflaz (Konya Spor Kulübü Derneği)

2- Osman Zahit Soylu (İlkadım Elit Akademi Spor Kulübü)

3- Onur Özkan Akkuş (Kahramankazan Belediye Spor Kulübü)

Kadınlar:

45 Kilo:

1- Melisa Güneş (Karakaya İlk-Ortaokulu Spor Kulübü Derneği)

2- Gamze Altun (Şahmeran Halter Spor Kulübü Derneği)

3- Ezgi Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü)

49 Kilo:

1- Nurgül Yüksel (Kırıkkale İstiklal İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Derneği)

2- Edanur Yılmaz (Gaziantep Yasa Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Bahar Kırat (8 Şubat Gençlik ve Spor Kulübü)

55 Kilo:

1- Duygu Alıcı (Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Derneği)

2- Ayşegül Çoban Başol (Konya Halter Spor Kulübü)

3- Medine Bilicier (Kuyulusebil Halter İhtisas Spor Kulübü Derneği)

59 Kilo:

1- Sümeyye Çelik (EGO Spor Kulübü Derneği)

2- Burcu Alıcı (Gaziantep Yasa Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Hatice Karagöz (Akşehir Ortaokulu Spor Derneği)

64 Kilo:

1- Nuray Güngör (-)

2- Fulya Büyükleblebi (Muratpaşa Spor Kulübü Derneği)

3- Zerda Çağlar (Mavi Kalp Engelli ve Engelsiz Yaşam Spor Kulübü )

71 Kilo:

1- Aysel Özkan (Niğde Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği)

2- Cemanur Hatun Kösek (Gonca Spor Kulübü Derneği)

3- Ceren Uğurer (Kırıkkale İstiklal İlköğretim Okulı Gençlik ve Spor Derneği)

76 Kilo:

1- Dilara Uçan (Gaziantep Halter İhtisas Spor Kulübü Derneği)

2- Burcu İldem Gerçekden (Ferdi)

3- Hilal Bakan (-)

81 Kilo:

1- Dilara Narin (Ferdi)

2- Büşra Çan (8 Şubat Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Melda Levent (-)

87 Kilo:

1- Sara Yenigün (Adana Gençlik Spor Kulübü)

2- Esma Alper (Samsun Gençlik ve Spor Derneği)

3- Tuğçe Boynueğri (Kahramankazan Belediye Spor Derneği)

+87 Kilo:

1- Aleyna Kaymaz (Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Fatmagül Çevik (Ferdi)

3- Tuna Sebil (Kuyulusebil Halter İhtisas Spor Kulübü Derneği)



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