Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Çorum'da yapılacak

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Çorum'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 26-30 Ocak tarihlerinde Çorum Atatürk Spor Salonu'nda organize edilecek.
Şampiyona için kadın ve erkek sporcuların, antrenörlerin katılım koşullarını yerine getirerek, organizasyonun başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar federasyona başvuruda bulunması gerekiyor.
Şampiyonaya kadın ve erkek haltercilerin katılım şartları federasyonun sitesinden yayımlandı.
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