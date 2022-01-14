Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Çorum'da yapılacak

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Çorum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 26-30 Ocak tarihlerinde Çorum Atatürk Spor Salonu'nda organize edilecek.

Şampiyona için kadın ve erkek sporcuların, antrenörlerin katılım koşullarını yerine getirerek, organizasyonun başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar federasyona başvuruda bulunması gerekiyor.

Şampiyonaya kadın ve erkek haltercilerin katılım şartları federasyonun sitesinden yayımlandı.

