YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

03.02.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

Çorum'da gerçekleştirilecek Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tevfik Kış Spor Salonu'nda 6 Şubat'a kadar gerçekleştirilecek şampiyonaya 45 ilden 148'i kadın 358 sporcu katılacak.

Şampiyonanın Çorum'da yapılan teknik kurul toplantısına, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Federasyon As Başkanı Taner Sağır, Bayanlar Teknik Kurul Başkanı Ferhat Coşkun, Erkekler Teknik Kurul Başkanı Mücahit Yağcı, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Cahit Oğuzkan ve Federasyon Genel Sekreteri Erol Gül katıldı.

Şampiyonanın açılış seremonisi yarın saat 14.30'da yapılacak. İlk müsabakalar ise kadınlarda 45, 49, 55, 59 ve 64 kilogram, erkeklerde ise 55, 61, 67 ve 73 kilogram kategorilerinde başlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştüTürkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştü
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyorTrabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldıEren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı

Ankara Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:07
İkindi
15:51
Akşam
18:16
Yatsı
19:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.