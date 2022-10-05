Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya başvurular, 22 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.
Katılım ücretinin 60 lira olarak belirlendiği organizasyonda ilk 3'e girenlere kupa verilecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz