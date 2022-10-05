Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya başvurular, 22 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.

Katılım ücretinin 60 lira olarak belirlendiği organizasyonda ilk 3'e girenlere kupa verilecek.

