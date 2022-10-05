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Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

05.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya başvurular, 22 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.

Katılım ücretinin 60 lira olarak belirlendiği organizasyonda ilk 3'e girenlere kupa verilecek.

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