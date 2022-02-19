Büyükler Köyceğiz Kupası Kürek Yarışları, Muğla'da devam ediyor

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Büyükler Köyceğiz Kupası Kürek Yarışları, Muğla'da sürüyor.
Yarışların ikinci gününde Köyceğiz Su Sporları Merkezi parkurunda 2 bin ve bin metre üzerinden 4 kulvarda sporcular masterlar, deniz küreği ve kürek kategorilerinde mücadele etti. 300 sporcunun katıldığı yarışlarda kürekçiler madalya ve kupa alabilmek için kıyasıya mücadele etti.
Organizasyon, yarın final yarışları ve ödül töreni ile sona erecek.
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