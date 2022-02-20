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Büyükler Köyceğiz Kupası Kürek Yarışları, Muğla'da tamamlandı

20.02.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükler Köyceğiz Kupası Kürek Yarışları, Muğla'da tamamlandı

Türkiye Kürek Federasyonunca Muğla'da düzenlenen Büyükler Köyceğiz Kupası Kürek Yarışları'nda Fenerbahçe, kadın ve erkeklerde birincilik kupasının sahibi oldu.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi parkurunda 2 bin ve bin metre üzerinden 4 kulvarda 300 sporcu, madalya ve kupa alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Üç gün süren yarışların sonunda olimpik kategorisinde erkeklerde Fenerbahçe birinci, Galatasaray ikinci oldu.

Kadınlarda da Fenerbahçe birinciliği, Galatasaray ikinciliği, İzmit Sümerspor üçüncülüğü elde etti.

Deniz küreği kategorisinde erkeklerde İzmit Sümerspor birinci, Şişecam Çayırova ikinci, Vira Denizciler üçüncü sırada yer aldı.

Deniz küreği kadınlarda İzmit Sümerspor birinci, Vira Denizciler ikinci, Sinop Gençlik ve Spor üçüncü oldu.

Akademi kategorisinde erkeklerde Boğaziçi Üniversitesi birinci olurken, kadınlarda Koç Üniversitesi birinciliğe, Boğaziçi Üniversitesi ikinciliğe ulaştı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona katılımın yoğun olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken ise sezonun ilk resmi yarışında hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci olduklarını, hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları toplamak olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe sporcusu Aydın İnanç Şahin de iki yıldır Köyceğiz'de yarışlara katıldıklarını ve iki yarışta da birinci olduklarını söyledi.

Kupayı takım olarak aldıklarını belirten Aydın İnanç Şahin, "Sezon öncesi takıma hem moral oldu hem de nerede olduğumuzu gördük. Bundan sonra Türkiye Şampiyonası var, ondan sonra Avrupa ve dünya şampiyonaları için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından verildi.

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