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Büyükler Kürek Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı

23.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükler Kürek Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası yarışları başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu kulüplerden sporcular mücadele ediyor.

Organizasyon, yarın ve cuma günü yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.

İlk gün eleme yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

23 yaş altı erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe "C", 2. Fenerbahçe "B", 3. Rize Gençlik ve Spor

Erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe "C", 2. Fenerbahçe "E", 3. Galatasaray "B"

Erkekler iki tek: 1. Galatasaray "C", 2. Galatasaray "D", 3. Galatasaray "E"

Kadınlar tek çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe "C", 3. İzmit Sümerspor Kürek

Öte yandan, Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları, 25-27 Mart'ta Sakarya'da gerçekleştirilecek.

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