YURTHABER
  4. Büyükler ve Gençler Taekwondo İl Birinciliği Tamamlandı

Büyükler ve Gençler Taekwondo İl Birinciliği Tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükler ve Gençler Taekwondo Poomsae İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.Kocasinan Belediyesi Barbaros Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.Sporcuların İl Birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.Müsabakalarda dereceye giren sporcular ilimizi 12 - 29 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükler ve Gençler Taekwondo Poomsae İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Kocasinan Belediyesi Barbaros Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.
Sporcuların İl Birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.
Müsabakalarda dereceye giren sporcular ilimizi 12 - 29 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Sömestr tatilinde bilim kampıSömestr tatilinde bilim kampı
Talas’ta yol güvenliği için kar direkleriTalas’ta yol güvenliği için kar direkleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Gümüşhane’de ihracat rakamları yüz güldürdü

Gümüşhane’de ihracat rakamları yüz güldürdü

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:49
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kayserispor 3 Ocak’ta topbaşı yapacak

Kayserispor 3 Ocak’ta topbaşı yapacak

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayserispor’da Pedro’dan kötü haber

Kayserispor’da Pedro’dan kötü haber

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.