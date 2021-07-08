Büyükler Yaz Kupası Tenis Turnuvası, 10-17 Temmuz'da "Kayısı Cup" adıyla Iğdır'da düzenlenecek

Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler Yaz Kupası Tenis Turnuvası, 10-17 Temmuz tarihlerinde Iğdır'da gerçekleştirilecek.

Kentin tanıtımı ve bölgede yetiştirilen kayısıya dikkati çekmek amacıyla "Kayısı Cup Büyükler Yaz Kupası" adıyla düzenlenecek tenis turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 1'i kapalı 3'ü açık 4 tenis kortunda yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine, 33 ilden 148 sporcuyu 7 gün boyunca Iğdır'da ağırlayacaklarını söyledi.

Turnuva ile spor turizmi ve Iğdır'ın tanıtımının amaçlandığını belirten Yavaşer, "Böyle büyük bir organizasyon yaparak organizasyon kabiliyetimizi artırmak, Iğdır'ın tanıtımını yapmak niyetindeyiz. İlerleyen aşamalarda büyük turnuvaların devamında müsabakalar arttığı zaman otellerimiz, lokantalarımız, esnaflarımız faydasını görecek, spor turizmi canlanacak. En büyük gelirimiz ise bu spora yöneldiğinde çocukları kazanmış olacağız." diye konuştu.

Tenis antrenörü Yasin Yusuf Yılmaz da turnuvanın ismine Türkiye Tenis Federasyonunun Iğdır'ın tanıtımı için "Kayısı Cup"ı eklediğini, kentin sembolü olan kayısının ön plana çıkmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Yılmaz, "İlk üç gün elemeler oynanacak. Elemelerden ana tabloya 8 kişi kalacak. Onlar da ana tablodaki 24 kişiye eklenip bu şekilde devam edecekler. Iğdır ili olarak turnuvaya 3 sporcuyla katılıyoruz, bu bizim için büyük bir başarı. Tüm Türkiye'nin katıldığı bir turnuvada Iğdır'dan 3 sporcunun ana tabloda olması bizim için büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya 13 yaş üzeri her sporcunun katılabildiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sporcular için hazırlıklarımızı tamamladık. Turnuvalara katılım ücreti vardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanların daha çok spora teşvik edilebilmesi, bu branşı tanıması için katılım ücretlerini de almıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu turnuvaya ilk defa ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız."

