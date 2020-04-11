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Büyüklere maske, çocuklara çikolata

BİLECİK HABERLERİ  | 11.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde Bayırköy Vefa Sosyal Destek Gurubu ve belediye ekiplerince tüm belde halkına maske dağıtılırken çocuklara da ikramlar yapıldı.Bayırköy’de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamından sokağa çıkamayan vatandaşın evlerine Vefa Sosyal Destek Gurubu ve belediye ekiplerince gidilerek, maske dağıtıldı, çocuklara ikramlar yapıldı.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde Bayırköy Vefa Sosyal Destek Gurubu ve belediye ekiplerince tüm belde halkına maske dağıtılırken çocuklara da ikramlar yapıldı.
Bayırköy’de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamından sokağa çıkamayan vatandaşın evlerine Vefa Sosyal Destek Gurubu ve belediye ekiplerince gidilerek, maske dağıtıldı, çocuklara ikramlar yapıldı. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bu günlerin de geçeceğini, virüsün bir an önce bitmesi için sosyal izolasyona ve kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamasını söyledi.

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Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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