Büyükorhan, meydanına kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükorhan’da etkinlik ve toplanma merkezi olarak 2 dönümlük alanda gerçekleştirilen meydan çalışmalarını inceledi. Sosyal hayata ivme katması beklenen yatırımın Ekim ayında hizmete açılacağını belirten Başkan Aktaş, ilçeye doğalgaz verilmesi yönündeki faaliyetlerde de son aşamaya gelindiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçenin tamamında eş zamanlı sürdürdüğü yatırımlar, hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nce Harmancık’ta inşa edilen kent mobilyaları üretim tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törenin ardından AK Parti ilçe kongresi için Büyükorhan’a geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen meydan çalışmalarını inceledi. Başkan Aktaş’ın Büyükorhan ziyaretine, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Büyükorhan’da kırsal kesimde birçok faaliyetlerinin bulunduğunu fakat bunlardan en önemlisinin 2 dönümlük alanda etkinlik ve toplanma merkezi olarak planlanan meydan çalışması olduğunu ifade etti. İlçe merkezindeki eski binaların yıkıldığını, açığa çıkan tüm arazide sosyal düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Alt katta kapalı bir kafeteryamız var. Oturma bankları ve diğer kent mobilyalarıyla birlikte burası, ilçe hayatına yeni bir nefes olacak. Gerekli eksiklikleri de tamamlayıp, inşallah Ekim ayında burayı hizmete açacağız” dedi.

Büyükorhan’a doğalgaz verilmesine yönelik çalışmalarda da sona gelindiğini hatırlatan Başkan Aktaş, yaklaşan kış ayları öncesinde ilçe halkının ısınma konforuna kavuşacağını vurguladı.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise halka hizmet götürme anlamında Büyükşehir Belediyesi’ni her zaman yanlarında bulduklarını hatırlattı. Başta içme suyu olmak üzere 43 mahallede yapılan tüm hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Aktaş’ın desteği olduğunu hatırlatan Korkmaz, meydan çalışması sebebiyle de kendilerine çok teşekkür ettiğini söyledi.



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