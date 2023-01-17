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Büyükşehir, 1 Yılda 10 Bin Sokak Hayvanına Sahip Çıktı

17.01.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerek sokak hayvanları gerekse belediyeler bünyesindeki hayvan barınaklarında yer alan hayvanlar için çalışmaları sürdürüyor.

Büyükşehir, 1 Yılda 10 Bin Sokak Hayvanına Sahip Çıktı

Bu çerçevede büyükşehir belediyesi ekiplerince 1 yılda 7 bin 870 sahipsiz sokak hayvanının muayene ve operasyon işlemi gerçekleştirilirken, bin 570 sahipsiz sokak hayvanı da sahiplendirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte öncü olduğu hizmetlerin yanı sıra hayvan dostları için de hizmetlerine devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki hayvanlara sahip çıkarak, hayvanlara karşı hassasiyet gösteriyor. 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin 870 sahipsiz sokak hayvanının muayene ve operasyon işlemi gerçekleştirildi. Bin 570 sahipsiz sokak hayvanı ise sahiplendirildi. Büyükşehir, yaklaşık 10 bin sokak hayvanına sahip çıkarken, yaklaşık 7 bin 60 sahipsiz sokak hayvanının da kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirdi.

Ayrıca ilçe belediyeleri, STK ve geçici hayvan koruma görevlilerine 47 bin 595 kilogram mama desteğinde bulunuldu.

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