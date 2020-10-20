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Büyükşehir 10 ayda 1130 km yol yaptı, yılsonuna kadar hedef 1250 km

SAMSUN HABERLERİ  | 20.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin kırsal altyapı yatırımlarını Türkiye’de bitiren ilk şehir olacağını belirterek, kırsal altyapıda ilk hedefin tamamlandığını ve yılsonuna kadar bin 250 km yol yapacaklarını açıkladı.Samsun’un 17 ilçedeki 950 mahallesinde gece-gündüz çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında ortaya koyduğu bin 100 kilometre yolu tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin kırsal altyapı yatırımlarını Türkiye’de bitiren ilk şehir olacağını belirterek, kırsal altyapıda ilk hedefin tamamlandığını ve yılsonuna kadar bin 250 km yol yapacaklarını açıkladı.
Samsun’un 17 ilçedeki 950 mahallesinde gece-gündüz çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında ortaya koyduğu bin 100 kilometre yolu tamamladı. Başkan Mustafa Demir’in hedefi yenileyerek bin 250 kilometreye çıkarması üzerine yılsonuna kadar ara vermeden çalışmalarına devam edecek olan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan yatırımları değerlendirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal’ın da yer aldığı programda Fen İşleri Şube Müdürleri ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2021 yılında daha yüksek performans beklediğini ifade etti.

“Yılsonuna kadar bin 250 km yol yapacağız”
2020 yılında bin 100 kilometre hedefi ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Demir, “10 ayda bin 130 kilometre yol yaptık. 2020 yılı için açıkladığımız hedefin üzerinde ilerliyoruz. Yılsonuna kadar bin 250 kilometre yol yapacağız. Bu iş, takip ve çalışanların motivasyonuyla ilgili bir şey. Bu konuda önemli performans sergiledik. Kalan bu iki ayı da verimli geçireceğiz. Planlı ve programlı çalışmaya devam edeceğiz. Sizden alanınıza hakim olmanızı istiyor, performans ve kalitede daha yüksek verim bekliyoruz. Bunu yapabilecek bilgi birikimine ve kaliteye sahipsiniz” dedi.
Eski yolların kaldırılıp, genişletileceğini ifade eden Demir, şunları söyledi:
“Durmak yok. Eski yolları kaldırıp genişletecek, kırılan beton yolları yeniden yapacağız. Çünkü insanlarımız bunu hak ediyor. Yollar, kadir kıymet bilen Samsun halkına yakışıyor. Geriye dönüp baktığınızda da yaptığınız yolları, verdiğiniz emekleri hatırlayacak, vatandaşlarımızın gözlerindeki ışıltıyı göreceksiniz.”

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