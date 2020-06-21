YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir, 12 bölgede 25 ton asfalt serdi

Büyükşehir, 12 bölgede 25 ton asfalt serdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Covid-19 pandemi sürecinde de asfalt çalışmalarına devam ederek, 12 farklı bölgede 25 bin ton asfalt serdi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında etkili olan salgın sürecinde çalışmalarına devam etti zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını da fırsata çevirerek çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu süre zarfında birçok noktada asfalt çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Covid-19 pandemi sürecinde de asfalt çalışmalarına devam ederek, 12 farklı bölgede 25 bin ton asfalt serdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında etkili olan salgın sürecinde çalışmalarına devam etti zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını da fırsata çevirerek çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu süre zarfında birçok noktada asfalt çalışması yaptı. Meydan başta olmak üzere Osman Kavuncu Bulvarı’na çift yönlü, İstasyon Caddesi, Seyid Burhaneddin, Park ve İnönü Bulvarı, Asri Mezarlık önü, Mobilya Kent KumsMall AVM önü ve Kayseri OSB fuar alanına asfalt serildi. Ayrıca Gesi ve DSİ kavşağına da asfalt serilerek düzenleme çalışması yapıldı.
Toplamda 12 ayrı noktada asfalt çalışması yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar için aşınma asfaltı ve taş mastik olmak üzere 25 bin ton asfalt sererek yolları daha modern ve konforlu hale getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında tüm çalışmaları yerinde takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:15
Sabah
05:07
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:13
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri'de bir mahalledeki 4 ev karantinaya alındı

Kayseri'de bir mahalledeki 4 ev karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.