YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir 145 olaya müdahale etti

Büyükşehir 145 olaya müdahale etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan ve zaman zaman 114 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle hasar gören bölgelere Kayseri İtfaiyesi’nin anında müdahale ettiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, gece boyunca 145 olaya müdahale edildiğini belirterek fedakarca görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fırtına nedeniyle gece boyunca kesintisiz görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipleri ziyaret etti. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, ekiplere de teşekkür etti.
Elazığ’da yaptıkları incelemeleri de hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, itfaiye erlerine seslenerek “Deprem bölgesindeki arkadaşlarınızdan selam getirdim. Çok şükür bir sıkıntıları yok. Görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Sayın İçişleri Bakanımız ekibimizi ziyaret etmişti ve ayrıca bize teşekkür etti. Sayın Bakanımız, depremin ilk gününden bu yana Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekibi canla başla üzerine düşeni yapıyor diye ifade etti” diye konuştu.
Van’daki çığ felaketi, İstanbul’daki uçak kazası gibi felaketler yaşadığımızı ve ayrıca Kayseri’mizin bir şehidi bulunduğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Felaketler karşısında Cenabı Allah’a sığınacağız ve dua edeceğiz. Her konuda üzerimize düşeni yapacağız ve takdir Allah’ın diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Fırtına konusunda turuncu alarmın verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Özellikle TOKİ, Talas ve Germir bölgeleriyle Develi ve Pınarbaşı ilçelerimizde fırtına etkili oldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Tedbir açıcından üzerimize düşeni yapacağız ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İtfaiye ekiplerimizle gurur duyuyoruz. İtfaiyemiz bizim yüz akımız. Çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.