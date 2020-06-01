Büyükşehir 154 bin 500 çocuğa süt dağıtıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Gününde Süt Kuzusu projesiyle ilgili rakamları açıkladı. Büyükşehirin bugüne kadar dağıttığı süt miktarının 83 milyon 275 bin litreye ulaştığı, 1-5 yaş arasındaki 154 bin 500 çocuğa ücretsiz süt dağıtıldığı bildirildi.

Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak ve süt üreticilerini desteklemek amacıyla 2012’de Süt Kuzusu projesini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Gününde Süt Kuzusu projesinin rakamlarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 1- 5 yaş arasındaki 427 bin 512 çocuğa 83 milyon 275 bin litre ücretsiz süt dağıttı. 2019 Temmuz’undan itibaren dağıtım ağını genişleterek 19 ilçede 154 bin 500 haneye ulaştıran büyükşehir, süt üreticilerine de destek sağladı. Sekizinci yılına girecek proje kapsamında yaklaşık 294 milyon liralık alım yapıldı.

Korona virüsü salgını nedeniyle ekonomik zorluk içindeki ailelere geçen mart ve nisan aylarında öncelik tanınan projede bu süreçte 2 milyon 770 bin litre süt dağıtıldı. Uygulama mayıs ayında eski haline döndü.