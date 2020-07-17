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Büyükşehir 2 bin kilometre yol asfaltlayacak

ADANA HABERLERİ  | 17.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’nın dört bir yanında yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’nın dört bir yanında yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılı içerisinde 2 bin kilometre asfaltlama hedefine emin adımlarla ilerleyen Yol Şube Müdürlüğü ekipleri 40 dereceyi bulan Adana sıcağına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yüreğir ilçesinde Akarcalı Mahallesi ile Camili Mahallesi arasındaki 5,500 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yolda bitümlü sıcak asfalt (BSK) kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Karataş çarşı merkezi olan Atatürk Caddesi’nde bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması yaptı. Karataş’ın kronikleşen sorunu haline gelen, toz ve çamurdan dolayı vatandaşların büyük tepkisini çeken Atatürk Caddesi’nde asfaltlama çalışması ile şehir merkezi modern bir görünüme kavuştu.
Karataş halkına verdiği hizmet ve emekten dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür eden Karataşlı Hasan Taş, "57 yaşındayım, böyle bir hizmete daha önce tanık olmadım. Tozdan ve su baskınlarından çok şikayetçiydik, benim evimi on defa su bastı. Bu hizmetlerden sonra inşallah bir daha su baskınları olmayacak’’ dedi.
Alt yapıdaki büyük sıkıntıların giderildiğini söyleyen Aydın Ünal da, "Yaklaşık 50 yıldan bu yana böyle bir hizmet görüyoruz. Toz ve çamurdan geçilmeyen yolumuzda şuan asfaltlama çalışması yapılıyor. Açık söylemek gerekirse Zeydan Başkan geldi Karataş’ın talihi değişti. Çalışmalardan dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’a teşekkür ederiz’’ dedi.

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