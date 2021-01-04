Büyükşehir, 2020’de adından sıkça söz ettirdi

Korona virüs gölgesinde geçen 2020 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pandemi dönemine rağmen açılışını yaptığı ve temellerini attığı proje ve hizmetler ile sadece Kayseri’de değil, Türkiye’de dikkatleri üzerine çekti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020’nin zorlu bir yıl olduğunu, buna rağmen verimli bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

2020’YE DAMGA VURAN YATIRIMLAR

2020 yılında, “Kayserili işini bilir”, “Kayserili yapar” şeklindeki anlayıştan ziyade “Kayserili işini takip eder ve istediğini alır” anlayışı ile hareket ederek birbirinden önemli birçok projeye imza atan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, pandemi salgınına rağmen yaptığı hizmetler ile 1 yılda adından sıkça söz ettirdi.

ULAŞIMDAN EĞİTİME, TARIMDAN SPORA KADAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılının zorlu ama verimli bir yıl olduğuna dikkat çekerek, ulaşımdan eğitime, kültür sanattan yeşil alana, tarımdan spora kadar 1 yılda yapılan hizmetleri şöyle anlattı: “Restore edilen Meryem Ana Şehir Kütüphanesi hizmete açıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, okuma alışkanlığını küçük yaşta kazandırmak, kütüphane kültürünü yerleştirmek maksadıyla çocuklara özel kütüphaneler açtı. Erciyes Tekir Kapı’da 350 metrekare alanda yapılan buz pisti Türkiye’deki kayak merkezleri arasında da ilk oldu. Erciyes’imizde sıcak su bulunması için MTA ile protokol imzaladık ve sıcak su arama çalışmaları son hızıyla sürüyor. Erciyes Kayak Merkezi, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin kararlı çalışmaları sonucunda dünya çapında güvenli kayak merkezi oldu. Dünyanın en büyük sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas dünyada ilk defa ’Güvenli Kayak Merkezi’ sertifikasını Erciyes’e verdi. Açılışını yaptığımız Devlet Tiyatroları’nı tiyatro severlerle buluşturduk. Etnospor ve Okçuluk Merkezi inşaat çalışmalarına başladık. Bu kapsamda Türkiye’nin en modern tesislerini tasarladık. Koramaz Vadisi’ni dünya mirasına almaya gayret ettik, mesafe de aldık ve Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmasını başardık. Erciyes’te yapımı tamamlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 6 sahamızdan, 2’sini hizmete açtık, diğer sahalarımızın çalışmalarını sürdürüyoruz. Erciyes’e, yeşil dokunun hakim olması amacıyla biyotekstil tohum halısı serdik. Kendi yerli yazılımımızı da geliştirerek yüzde 100 yerli yazılım ile ‘Bulut Kayseri’ sistemini kullanmaya başladık. Şehrimizin kuzeyine 7,5 Milyon liralık dev yol çalışması başlattık. Hıdırellez Yolu’nun düzeltme, genişletme çalışmaları sürüyor. Yok olmaya yüz tutmuş Selçuklu Dönemi anıt eserlerinden Kızıl Köşk’te çalışma başlatılarak, restorasyona hazır hale getirdik. Çiftçinin yine yanında olduk ve Yem Bitkileri Üretimi Artırma Projesi kapsamında il genelindeki üreticilere toplam 414 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yaptık. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabının anahtarları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın katılımıyla verdik. Sıfır atık kültürüne büyük katkı sağlayan ve Türkiye’ye örnek olan proje ile park, bahçe ve refüjlerde toplanan 199 ton bitkisel atık kompost tesislerinde işlenerek, gübre olarak kullanıldı. Ve hizmet binamızda yaptığımız çalışma ile Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık. 100 bin fidan diktik. Toprağımızı doyurmaya, yeşilimizi arttırmaya kararlıyız. Hayırsever Osman Ulubaş’ın yaptıracağı ortaokul ve ilkokulun hem arsasını temin ettik, hem de okulun ihtiyacı olan Kapalı Spor Salonu’nun yapımını üstlendik. 25 milyon TL’ye malolan Şehir Hastanesi’ne 4 koldan ulaşım sağlayan ‘Bekir Yıldız Bulvarı Katlı Kavşak - Kuzey Çevreyolu bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4’ncü kolu, Osman Kavuncu Bulvarı - Bekir Yıldız Bağlantı Yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge Bağlantı Yolunu hizmete açtık. Kocasinan ilçemize yapımı tamamlanan 1 milyon 200 bin lira olan Alsancak Parkı’nı hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Hasta Yakını Misafirhanesi’nin temelini atarak, hasta yakınlarına sıcak ve konforlu hizmet sağlamayı amaçladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde inşa çalışmalarına başladık. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı kesişimine 30 milyon liralık katlı kavşak çalışmalarımız başladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 22 çeşit ekmek üreterek hizmet veren Kent Ekmek tarafından, 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmadan gelen ata tohumu Gacer buğdayından Develi Gacer ekmeği üretip, vatandaşlarımızın sofralarına besleyici ve sağlıklı bir besini kazandırmış olduk.”

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ İHMAL ETMEDİK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gönül belediyeciliğini olmazsa olmaz proje olarak her çalışmada paylaşırken, Türkiye’de örnek projeleri Kayserililerin hizmetine sunarak, vatandaşların dualarını almak, onların gönlünde yer etmek için gece, gündüz demeden çalıştı.

Gönül belediyeciliği kapsamında 1 yıl içerisinde yine gönüllere dokunduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Elazığ’da depremin yaralarını sardık. İtfaiyemizle kurtarma çalışmalarında bulunduk. Ege’deki depremde de İzmir’imizin yaralarını sarmaya çalıştık, 3 bin battaniye yardımında bulunduk. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde yaşlılarımızın sağlık kontrolleri, kişisel bakımları yapılmaya özen gösterildi. CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarına ziyaret ile hoş görü ve uyumlu çalışmalar ile şehrimizde muhalefet partilerine de mesafeli olmadık. Cumhur ittifakımız MHP ile el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ettik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin ‘Sokakta Şenlik Var’ adlı hazırladığı etkinlikte özellikle çocuklar olmak üzere halkımızla buluştuk. Doğa ve doğada insanın vakit geçirmesini önemsedik, bu kapsamda doğa kampı düzenledik. Hörmetçi, Dokuzpınar, Karpuzsekisi ve Gelbula gibi doğa ve turizm merkezlerinde yaşanan telekomünikasyon sorununa da el atarak, burada yaşanan telefon ve internet sorunu baz istasyonun kurulmasıyla çözüme kavuşturduk. Kadına şiddetle mücadele günlerine de kayıtsız kalmadık, etkinliklerde taktığımız maske ile şiddete karşı farkındalık oluşturup, kadına şiddete sıfır tolerans gösterilmesini dile getirdik. Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentte evsiz, kimsesiz sokakta yaşamak zorunda olan vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamaya devam ediyoruz. Gönül belediyeciliğinin çarpıcı örneklerinden birini daha göstererek, mektup yazan ve beslediği sokak hayvanları için destek isteyen vatandaşı evinde ziyaret ettik, birçok hayvansever vatandaşlarımıza sokak hayvanları için mama desteğinde bulunduk” diye konuştu.

PANDEMİ İLE MÜCADELE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Dünyanın adeta korkulu rüyası olan Pandemi döneminde mazeretlere ve bahanelere sığınmayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde salgını azaltmaya ve bulaş riskini asgariye indirmek için birbirinden önemli çalışmalar yaptı. Bu süreçte Türkiye’de bir ilke imza atıldı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda otobüslerde ayakta yolcu alınmayarak vaka sayısı artışında düşüşler oldu. Tüm dünyayı kasıp kavuran Pandemi sürecinde, salgının önlenebilmesine yönelik çalışmalar yapan, nerede, ne zaman, ne ihtiyaç varsa koşan Başkan Büyükkılıç, 11 Mart 2020’den bu yana pandemi ile yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Filyasyon ekiplerine 63 araç ve 84 personel tahsis edildi. HES kodu ile toplu taşıma biletlerimiz entegre edildi ve güvenli ulaşım sağlandı. Herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmadığı tespit edilen ve yalnız yaşayan 65 yaş üstündeki yaşlılarımıza günlük ekmek ve yemek desteği sağlandı. Vatandaşlarımıza 2.5 milyon maske dağıtıldı. Pandemi ile mücadele kapsamında maske takmayı sevmeyen çocuklarda “farkındalık” oluşturmak amacıyla kız ve erkeklere göre değişik renk ve tasarımlarda ürettiği 30 bini aşkın maskeyi çocuklara dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Mostar’a 50 bin adet maske ve hijyen malzemesi ulaştırıldı. Hizmetimiz sınırlarımızı aştı. KASKİ aracılığı ile 80 bin litre dezenfektan ile şehri dezenfekte etti. Bu kapsamda 35 bin litre el dezenfektanı üretti. KASKİ, 40 bin litre de klor bazlı ortam dezenfektanı üretirken, 5 bin litre de kolonya üretimi yaptı. Otobüs filosuna 24 yeni otobüsü daha eklendi. Özellikle pandemi sürecinde şehir içi yolcu trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan alım sayesinde pandemi ile birlikte ulaşıma da olumlu katkı sağlandı. Türkiye’de bir ilke imza atıldı ve ayakta yolcu alınmaması uygulaması başlatıldı. Bu uygulama sayesinde Pandemi ile mücadeleye büyük katkı sağlandı. Eğitimde KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim merkezi) birimi hayata geçirildi. Pandemi döneminde uzaktan öğretim almak zorunda kalan öğrencilerimize Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde onbinlerce tablet dağıtımı kararlaştırılarak dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin dört bir yanını ’teşekkür’ billboardlarıyla donatarak koronavirüs salgınında büyük bir fedakârlıkla görev yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına vefa borcumuzu ödedik.”

“KAYSERİLİ HEMŞEHRİLERİMİZE NE YAPSAK AZ”

Adeta ‘Şehrin ve gönüllerin doktoru’ olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kara ve demir yollarından, yaşam alanlarına kadar birçok projeyi Kayseri’ye kazandırdıklarını belirterek, “Kayserili hemşerilerimize ne yapsak az. Büyükşehir Belediyesi olarak kadim kentimiz, 6 bin yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kayseri’de sadece yerel yönetimlerde değil, kültüre, sanata ayrı bir özen ve önem gösteriyoruz. Bütün projelerimiz ve hizmetlerimiz hemşerilerimize helali hoş olsun. Allah’ın izniyle daha da güzel projeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

