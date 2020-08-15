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Büyükşehir 3 günde 139 yangına müdahale etti

MALATYA HABERLERİ  | 15.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Kavurucu sıcaklar nedeniyle Malatya genelinde yangın olayları artarken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı teyakkuza geçerek üç gün içerisinde 139 yangına müdahale etti.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı gelen ihbarları anında değerlendirip yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ederek, büyümesini ve daha fazla zarar vermesinin önüne geçiyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, artan sıcaklıklar ve kuruyan doğa yapısı sebebiyle son günlerde yangınlarda bir artış olduğunu ve son üç gün içerisinde 139 yangına müdahale edilerek olası can kayıplarının önüne geçti.

Büyükşehir 3 günde 139 yangına müdahale etti

Kavurucu sıcaklar nedeniyle Malatya genelinde yangın olayları artarken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı teyakkuza geçerek üç gün içerisinde 139 yangına müdahale etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı gelen ihbarları anında değerlendirip yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ederek, büyümesini ve daha fazla zarar vermesinin önüne geçiyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, artan sıcaklıklar ve kuruyan doğa yapısı sebebiyle son günlerde yangınlarda bir artış olduğunu ve son üç gün içerisinde 139 yangına müdahale edilerek olası can kayıplarının önüne geçti. Çıkan yangınların özellikle dağlık arazilerde bulunan ve itfaiye araçlarının çıkmakta güçlük çektiği alanlarda çıktığını belirten yetkililer, vatandaşlardan daha hassa davranmaları duyarlı olmalarını istediler. Yıllarca emek verilerek oluşturulan ormanların küçük bir kıvılcımla yok olduğunu belirterek, yanan ormanlar Türkiye’nin geleceği, oksijen deposu olan ciğerlerin yanmasına izin verilmemesi şeklinde uyarıda bulundular.

Üç itfaiye eri yaralandı
Malatya’nın çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale sarısında üç itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri hastaneye kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Büyükşehir 3 günde 139 yangına müdahale etti

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