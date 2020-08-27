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Büyükşehir 30 Ağustos için Antalya’yı Türk bayrağı ile donatıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.08.2020 12:56 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentteki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor.Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu tüm Antalya’ya yaşatıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentteki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor.
Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu tüm Antalya’ya yaşatıyor. Beş gün boyunca sürecek etkinliklere vatandaşların da bayraklarıyla katılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara ve esnafa bayrak dağıtıyor.
Evlere ve esnafa dağıtılıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sayaç Okuma ekipleri Türk Bayrağı dağıtımı yapmak için sokaklara çıktı. Mobil Etkinlik Otobüslerinin konser verdiği bölgelerde, cadde ve sokaklarda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dağıttığı bayrakları alan esnaf ve vatandaşlar büyük mutluluk yaşıyor. Vatandaşların evlerinin ve dükkanlarının cam ve balkonlarına bayrak asarak Zafer Bayramı kutlama sevincine ortak olması amacıyla yapılan çalışma övgü aldı.
Bayrağı alırken duygu dolu anlar
Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi’nde yaşayan Şaban Tek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapısına kadar getirilen Türk bayrağını alırken duygu dolu anlar yaşadı. Ay yıldızlı bayrağı büyük gurur ve mutlulukla alan Şaban Tek, “30 Ağustos gibi tarihi önemli günler kurtuluş mücadelemizin başlangıç günleridir. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Bayrağımızı bize ulaştıran Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kültür mahallesinde esnaflarından Zafer Karakaya da pandemiden dolayı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sokaklarda kutlamayacaklarını belirterek, “Coşkumuzu sürdürmek için bizleri düşünen ve yanımızda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederim. Biz her zaman 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız ve kutlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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