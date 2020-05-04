YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Büyükşehir 31 ilçede haşereyle mücadele çalışması yapıyor

Büyükşehir 31 ilçede haşereyle mücadele çalışması yapıyor

KONYA HABERLERİ  | 04.05.2020 12:36 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelere karşı da 31 ilçede larva ve kapalı alan ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.İlçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli olarak sürdürülen çalışmalarda 12 ekip, 24 personel görev alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelere karşı da 31 ilçede larva ve kapalı alan ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
İlçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli olarak sürdürülen çalışmalarda 12 ekip, 24 personel görev alıyor. Sivrisinek ve karasinek üreme alanlarına yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan larva ekipleri haşere üreme alanları olan su birikintileri, göl, gölet, akarsu, gübre biriktirme alanları gibi yerlerde düzenli olarak ilaçlama çalışmasını gerçekleştiriyor.

Personele biyolojik eğitimler veriliyor
Çevre ilaçlamasında çalışan personele yönelik; biyolojik mücadele, fiziksel mücadele ve eğitim çalışmaları kapsamında periyodik olarak dersler veriliyor. İlaçlama ekipleri almış oldukları eğitimlerle kullanılan ilaçların doğa için yararlı olan canlılara zarar vermemesine ve doğada kalıntı bırakmayan biyolojik ajanların kullanılmasına özen gösteriyor. Ekipler; haşereyle mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlardan özellikle gıda artıklarını poşetlemeden atmamalarını, çevre temizliğine dikkat etmelerini, çöplerini poşetleyip çöp konteynerlerine koyarak açıkta bırakmamalarını ve su birikintilerinin akışını sağlamalarını istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı

Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi

Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi

Konya Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:44
Öğle
12:52
İkindi
16:39
Akşam
19:50
Yatsı
21:17

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Eda Altındağ Eczanesi
Karatay
İplikçi Eczanesi
Karatay
Eren Eczanesi
Selcuklu
Gönül Eczanesi
Selcuklu
Hacettepe Eczanesi
Selcuklu
Kübra Eczanesi
Selcuklu
Özer Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.