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Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi korna virüs ile mücadele kapsamında bu güne kadar 375 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MELSA şirketinde haftada 15 bin adet maske üretmeye devam ediyor.Çin’de başlayıp Avrupa’yı saran ve Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde mücadelesini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi korna virüs ile mücadele kapsamında bu güne kadar 375 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MELSA şirketinde haftada 15 bin adet maske üretmeye devam ediyor.

Çin’de başlayıp Avrupa’yı saran ve Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan dezenfekte çalışmalarına devam ederken diğer yandan da vatandaşların ihtiyacı olan maskelerin üretimini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı MELSA şirketinde haftada 15 bin adet maske üretimi devam ediyor.

375 bin maske ücretsiz dağıtıldı
Büyükşehir Belediyesine bağlı MELSA şirketinde 70 bin tek kullanımlık, 6 bin 500 adet yıkanabilir maske üretimi gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar ürettiği ve temin ettiği 375 bin adet maskenin dağıtımını da gerçekleştirdi. Üretilen maskeler halk pazarlarında, toplu taşıma araçlarında, eczanelerde, veteriner kliniklerine, klinik sahibi doktorlara ve sanayi esnafına dağıtıldı.
Başkan Gürün: Maske üretimimiz devam edecek
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ücretsiz maskelere ulaşması için büyükşehrimize bağlı MELSA şirketinde başlattığımız maske üretimi devam etmekte. Vatandaşlarımıza bu güne kadar 375 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızda maske üretiminde bizlere destek veriyor. Üretilen tüm maskelerimiz dezenfekte makinesinden geçtikten sonra dağıtıyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız” dedi.

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Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
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Bodrum
Atalay Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
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