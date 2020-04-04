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Büyükşehir 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü’nü unutmadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyada bir salgın haline dönüşen korona virüs’le mücadele kapsamında hayvan besleme noktalarından yürütülen ilaçlama, dezenfektan ve vitamin destekli yem dağıtımına 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü’nde de devam edilerek farkındalık oluşturuldu.Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) ‘pandemi’ yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs nedeniyle sağlık ve sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü’nü unutmadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyada bir salgın haline dönüşen korona virüs’le mücadele kapsamında hayvan besleme noktalarından yürütülen ilaçlama, dezenfektan ve vitamin destekli yem dağıtımına 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü’nde de devam edilerek farkındalık oluşturuldu.
Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) ‘pandemi’ yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs nedeniyle sağlık ve sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü’nü unutmadı. 20’si büyük alanlarda, 120’si parklarda olmak üzere 140 bölgede bulunan beslenme noktasında sivil toplum kuruluşları ve hayvansever dernekleri ile birlikte hareket edilerek hem dezenfekte ve ilaçlama hem de yem dağıtma çalışmalarına ivme kazandırıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, il genelinde bulunan hayvan besleme noktalarında hummalı bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, “Korona virüs nedeniyle kapatılan kafetarya, lokanta, restoran gibi alanlarda hizmet verilemediği için sokaklarda bulunan hayvanlarımıza yönelik sağladığımız besinleri sıklaştırdık. Bunun yanı sıra bugün, 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü, dolayısıyla bu anlamlı günde de hayvanlarımıza olan bağlılığımızı yeniden hatırlatmak adına belirlediğimiz hayvan besleme noktalarında, hayvanlarımıza hem vitamin destekli yemler verirken aynı zamanda ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlardan en büyük isteğimiz evde kalmalarıdır, sokaktaki hayvanlar bizlere emanet” dedi.
CanPati Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Karabacak, ise 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nün anlam ve önemini hatırlatmak adına çalışmalarına devam ettiklerini bildirerek, “Her zaman rutin olarak organize ettiğimiz beslemelerimize bugün Büyükşehir Belediyesi ile beraber farkındalık oluşturmak amacıyla tekrarlıyoruz. Sokak hayvanlarının bize her zamankinden çok ihtiyacı var. Salgından dolayı çoğu işletme kapandı. Bu nedenle sokakta yaşamını idame ettirmeye çalışan hayvanlarımızın beslenme problemi de ciddi boyutlara ulaştı. Bu nedenle biz de büyükşehirle birlikte hayvan besleme noktalarına bıraktığımız yemlerin oranını ve dağıtımını yoğunlaştırdık” diye konuştu.

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