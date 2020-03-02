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Büyükşehir 5 bin lavanta fidesi dağıttı

İZMİR HABERLERİ  | 02.03.2020 19:06 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa Yeni Kurudere Mahallesi’nde 5 bin lavanta fidesi dağıttı.

Büyükşehir 5 bin lavanta fidesi dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa Yeni Kurudere Mahallesi’nde 5 bin lavanta fidesi dağıttı. Bal bitkisi olan lavanta ile bölgede arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsalda yerel çeşitliliği artırmak için alternatif ürün üretimini teşvik etmeyi sürdürüyor. Aralık 2019’da Buca Doğancılar Mahallesi’nde 31 bin 500 lavanta fidesi dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent kırsalında arıcılık faaliyetiyle geçimini sağlayan Kemalpaşa Yeni Kurudere Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 50 üyesine 5 bin adet lavanta fidesi dağıttı.
Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, “Büyükşehir belediyesi olarak tarımı sürdürülebilir kılmak, kadınlarımız ve gençlerimizi tarımda istihdam edebilmek ve kırsal turizmi desteklemek için çalışıyoruz. Burası çok özel bir havza. Balın kalitesini yükseltmek ve üretilen balı pazarlamak çok önemli. Burada arıların her mevsim polen alabilecekleri bitkiler yetiştirmek lazım. Bu bitkilerden biri de lavanta" dedi.
İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürütücüleri arasında olduğu, İZKA’nın desteklediği Efeler Yolu Projesi, bu köyü de kapsıyor. Kemalpaşa’dan Selçuk’a uzanan ve bir kırsal kalkınma projesi olan Efeler Yolu için balınızı hazırlayın” şeklinde konuştu.
Yeni Kurudere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Faik Yaman, lavantanın balı ve çiçeğinin arıcılıktaki önemine değinerek, "Köyümüzün temel geçim kaynağı arıcılık. Lavantanın çiçeği arılar için besin demek. Burası çam ağırlıklı olduğu için çiçek sıkıntımız vardı. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden lavanta fidesi talep ettik. Lavantanın poleni ve balı da köyümüze önemli bir ekonomik katkı sağlayacak" dedi.
Tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla kent kırsalında; kuşkonmaz, kekik, lavanta, nergis, istiridye mantarı ve çilek üretimini destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin, salep üretimini teşvik etmek amacıyla Urla ve Tire’de salep yumrularının dağıtımına da çok yakında başlayacağı öğrenildi.
Etkinliğe ayrıca; Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir 5 bin lavanta fidesi dağıttı

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