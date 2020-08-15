Büyükşehir açık havada müzik keyfi sunacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ’Müzik Şehrin Kalbinde’ etkinliği açık havada müzik keyfi sunacak. Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı’nda ilk kez düzenlenecek etkinlikte Serpil Doğan konser verecek. Geçtiğimiz hafta ertelenen etkinlik pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafeli ve maskeli gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Müzik Şehrin Kalbinde’ etkinliği Antalyalılarla buluşuyor. Geçtiğimiz hafta ertelenen konser, 16 Ağustos Pazar günü Antalyalılarla buluşacak. Konserde pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske tedbirleri alınacak.

Kent Yaşam Parkı’nda müzik keyfi

Pandemi döneminde ara verilen kültür sanat faaliyetlerini tekrar kontrollü şekilde canlandıran Büyükşehir Belediyesi, güzel bir yaz akşamında Antalyalılara açık havada konser keyfi yaşatacak. Yenilenen eski stadyum alanındaki Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı’nda ilk kez düzenlenecek etkinlik 16 Ağustos Pazar günü saat 20.30’da gerçekleşecek.

Yerel sanatçılara destek

Yerel sanatçılara pandemi süresince destek veren bu desteğini sürdürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesinin ‘Müzik Şehrin Kalbinde’ etkinliği kapsamında Antalya’nın sevilen seslerinden Serpil Doğan konser verecek. Etkinliğe tüm Antalyalılar davetli.

