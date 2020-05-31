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Büyükşehir açılacak dükkanları dezenfekte ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 31.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran’da açılacak olan mekanların dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor.Dezenfeksiyon işlemi Aydın il genelinde yeni normalleşme süreciyle birlikte açılacak olan kreş, lokanta, kahvehane, spor tesisi gibi mekanların tamamında yapılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran’da açılacak olan mekanların dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor.
Dezenfeksiyon işlemi Aydın il genelinde yeni normalleşme süreciyle birlikte açılacak olan kreş, lokanta, kahvehane, spor tesisi gibi mekanların tamamında yapılıyor. Başkan Çerçioğlu, kreşler başta olmak üzere dezenfeksiyon işleminin düzenli aralıklarla tekrarlanacağının altını çizdi.
Mekan sahipleri dükkanlarının açılacak olmasıyla birlikte hazırlıklara girişirken Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin dezenfeksiyon ekipleri de onlara dezenfeksiyon işlemlerinde yardımcı oldu. Vatandaşlar dükkanlarının dezenfekte edilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Özlem Çerçioğlu, "Korona virüs salgınında yeni bir sürece giriyoruz. Her ne kadar bir normalleşme süreci olsa da bizler yine de tedbirlerimizi almalı ve sosyal mesafemizi korumalıyız. Bu süreçte de Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yeniden açılacak olan mekanları gönül rahatlığıyla gidebilmeleri için bu mekanların tamamını dezenfekte ediyoruz, bu işlemi düzenli aralıklarla yapmaya da devam edeceğiz. Esnafımıza şimdiden hayırlı işler diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra yeniden açılacak olan dükkanlar da dahil olmak üzere Aydın genelindeki tüm esnafa Büyükşehir Belediyesi tarafından maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediliyor.

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