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Büyükşehir ailesinin mutlu günü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığı’na bağlı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Haber ve Medya Takip Şefi Gürkan Donç evlendi.Gürkan ve Nuray çiftinin nikahlarını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.Genç çiftin nikah töreni 22 Ağustos Cumartesi akşamı Fıstıkpark’ta organize edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığı’na bağlı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Haber ve Medya Takip Şefi Gürkan Donç evlendi.
Gürkan ve Nuray çiftinin nikahlarını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.
Genç çiftin nikah töreni 22 Ağustos Cumartesi akşamı Fıstıkpark’ta organize edildi. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin düğünü pasta kesimi ve takı töreniyle devam etti. En ince detayların bile düşünüldüğü nikah törenine pandemiden dolayı sınırlı sayıda davetli katılım sağladı.
Nikaha katılan davetliler gelin ile damadın birbirlerine çok yakıştığını belirterek, “Ömür boyu mutlu olsunlar, bir yastıkta kocasınlar” temennisinde bulundu.

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