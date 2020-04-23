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Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında Alanya’da Mahmutlar ve Avsallar mahallelerinde kurulan semt pazarlarının girişinde maske dağıttı.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüse karşı mücadelesini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında Alanya’da Mahmutlar ve Avsallar mahallelerinde kurulan semt pazarlarının girişinde maske dağıttı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir’in ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları devam ederken, korona virüsle mücadelede önemli bir yeri olan maskeler de ATASEM atölyelerinde üretilip, ücretsiz olarak semt pazarlarının girişlerinde dağıtılıyor.

3 bin adet maske dağıtıldı
Korona virüse karşı korunmak için vazgeçilmez ürünlerin başında gelen maskelerin dikimi ve dağıtımı konusunda çalışma sergileyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da Mahmutlar ve Avsallar mahallelerinde kurulan semt pazarlarının girişinde vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Her iki pazarda vatandaşlara 3 bin adet maske dağıtımı yapıldı.

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