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Büyükşehir aşevleri 595 bin kişilik yemek yardımı yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Antalya merkez ve Alanya Aşevleri, 2019 yılında toplam 595 bin 300 kişilik sıcak yemek yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Antalya merkez ve Alanya Aşevleri, 2019 yılında toplam 595 bin 300 kişilik sıcak yemek yardımı yaptı. Gıda mühendisleri kontrolünde aşevinde pişen yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Merkez Aşevi ve Alanya Aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yaptığı titiz çalışmalarla gerçek ihtiyaç sahiplerini, yemek yapamayacak durumda olanları, engelli bireyleri, yatalak vatandaşları ve toplumdaki dezavantajlı grupları tespit eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, sıcak yemek yardımı yaparak gönüllere dokunuyor.
Antalya’da Toptancı Hal içinde hizmet veren Merkez Aşevi ihtiyaç sahiplerine her gün üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Merkez Aşevi, geçtiğimiz yıl toplam 422 bin 343 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Alanya Aşevi de 2019 yılında Alanyalı ihtiyaç sahiplerinin yanındaydı. Alanya Aşevi’nden geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara 172 bin 956 kişilik sıcak yemek yardımında bulunuldu.
Büyükşehir Aşevlerinde yemekler gece 02.00’de pişirilmeye başlıyor. Diyetisyenler de kalori ve besin hesaplamaları ile yemekleri ve malzemelerin hangi oranda kullanılacağını belirliyor. Pişirilen yemekler gıda mühendisleri tarafından da kontrol ediliyor. Temizlik ve hijyen ön planda tutularak hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerdeki kişi sayısına göre özel kaplara konuluyor. Sabah saatlerinde araçlara yüklenen yemekler tek tek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

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