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Büyükşehir asfalt ekipleri bayramda da durmadı

MANİSA HABERLERİ  | 04.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hedeflenen asfalt çalışması için il genelinde yoğun mesai harcayan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 günlük Kurban Bayramı’nda da çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde sürdürdüğü asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde de aralıksız devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hedeflenen asfalt çalışması için il genelinde yoğun mesai harcayan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 günlük Kurban Bayramı’nda da çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde sürdürdüğü asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde de aralıksız devam etti. Yuntdağ bölgesinde Mollasüleymanlı-Karayağcı yolu sathi kaplama çalışması, Akhisar ve Gölmarmara ilçelerine bağlı grup yolları asfaltlama çalışmaları, il geneli yama çalışmaları, Yuntdağ Kocakoru-Sümbültepe yolu sathi kaplama çalışması, Selendi Karabeyler bağlısı sathi kaplama çalışmalarını hızla sürdüren ekipler, asfaltlama çalışmalarının yapılacağı diğer bölgelerde de astarlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

“Çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde asfalt hedefine ulaşmak için ekiplerin çalışmalarını canla başla sürdürdüğünü ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimiz, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde de aşırı sıcağa rağmen özveriyle asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlarımızın yollarda güvenle seyahat edebilmeleri amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün işaret ettiği asfalt hedefine ulaşmak için ilimiz genelinde ihtiyaç olan bölgelerde bu çalışmalarımızı hayata geçireceğiz” dedi.

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