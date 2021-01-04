YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Büyükşehir, asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir, asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

ADANA HABERLERİ  | 04.01.2021 11:52 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, Efer-2 Sanayi Sitesi’nde ve yeni stadyum çevresinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi ve Yeni Stadyum çevresinde yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Efer-2 Sanayi Sitesi’nde alt yapısı tamamlanan 500 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki yolda Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama çalışması gerçekleştirdi.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyum çevresinde de asfaltlama çalışması gerçekleştiren Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, 400 metre gidiş 400 metre geliş ve 16 metre genişliğindeki yolda asfaltlama çalışmasını tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Efer-2 Sanayi Sitesi’nde ve yeni stadyum çevresinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi ve Yeni Stadyum çevresinde yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Efer-2 Sanayi Sitesi’nde alt yapısı tamamlanan 500 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki yolda Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyum çevresinde de asfaltlama çalışması gerçekleştiren Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, 400 metre gidiş 400 metre geliş ve 16 metre genişliğindeki yolda asfaltlama çalışmasını tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/

Adana Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:49
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:02

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Ataman Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.